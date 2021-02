CAMPIONATO Tutto pronto per la (ri)partenza: si recupera Cosmos-Domagnano Questa sera riparte il Campionato Sammarinese con il recupero tra Cosmos e Domagnano. Si gioca alle ore 20.45 all'Ezio Conti di Dogana, a porte chiuse.

Si riparte dall'”Ezio Conti” di Dogana, si riparte da Cosmos-Domagnano. Un nuovo inizio, anche simbolico per certi versi: infatti, questa sfida fu la prima ad essere stata rinviata per un caso di positività al Covid nel gruppo squadra di Serravalle. Era il 24 ottobre, 5 giorni dopo la Federcalcio emetteva un comunicato in cui si affermava che tutte le competizioni calcistiche sammarinesi erano sospese a tempo indeterminato. Fino ad oggi, fino al 24 febbraio appunto. Sarà ancora Cosmos-Domagnano: per la squadra dell'ex Cristian Protti l'occasione di entrare in zona play-off, per quella allenata da Paolo Cangini di agguantare momentaneamente il quarto posto a quota 11 superando – in un colpo solo – Virtus, San Giovanni e Tre Fiori.

[Banner_Google_ADS]



L'ultimo precedente tra le due squadre risale a circa un anno fa, lo scorso 8 febbraio. Nell'ultimo campionato – poi annullato dalla pandemia – il Cosmos vinse 1-0 con la rete di Baschetti ad inizio ripresa. Saranno due formazioni totalmente diverse e “rivoluzionate” dal mercato invernale: 7 nuovi arrivi per i gialloverdi, 6 per i giallorossi. Calcio d'inizio alle ore 20.45, si gioca a porte chiuse.



I più letti della settimana: