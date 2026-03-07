TV LIVE ·
U16, 2 su 2 per San Marino e successo al Torneo di Sviluppo

Grande impresa della Nazionale Under 16 di San Marino che a Malta conquista – con un turno d'anticipo – il Torneo di Sviluppo organizzato dalla UEFA. Due vittorie su due contro Andorra (2-0) e Malta (2-1) per i ragazzi del CT Bonesso.

di Alessandro Ciacci
7 mar 2026
@FSGCCredits to Malta FA
Credits to Malta FA

Due vittorie su due e coppa che torna sull'aereo per il Titano. Una settimana ai limiti della perfezione per la giovanissima Nazionale Under 16 di San Marino che a Malta conquista – addirittura con un turno d'anticipo – il Torneo di Sviluppo voluto e organizzato dalla UEFA. Dopo il successo all'esordio contro Andorra 2-0 il risultato finale con le reti di Mazza e Aureli – i biancazzurrini guidati dal CT Loris Bonesso si sono ripetuti nella seconda sfida contro i padroni di casa di Malta che – di per sé – era un vero e proprio scontro diretto. Ad aprire le marcature Prendi con un bel destro dal limite, a raddoppiare ancora Aureli che approfitta dell'ingenuità difensiva e tramuta in rete l'assist del portiere Ryan Michelotti. L'estremo difensore di San Marino sarà protagonista anche nella ripresa: prima si fa sorprendere dal tiro-cross di Vella, poi si riscatta alla grandissima respingendo – in pieno recupero – il calcio di rigore di Wright, regalando così ai suoi un preziosissimo 2-1 che significa vittoria e Torneo in tasca. Lunedì passerella finale – con l'obiettivo di un clamoroso 3 su 3 – contro Gibilterra.

