U16, esordio con vittoria per San Marino: 2-0 contro Andorra

La Nazionale U16 di San Marino debutta con una vittoria nel Torneo di Sviluppo UEFA a Malta, superando Andorra per 2-0. I Biancazzurrini guidati dal CT Bonesso partono con grande intensità e dopo alcune occasioni iniziali trovano il vantaggio al 28’ con Mazza su rigore, procurato da Montebelli. Pochi minuti dopo Aureli raddoppia, sfruttando un’azione in profondità e battendo il portiere in uno contro uno.
Nella ripresa San Marino controlla il match, creando altre opportunità senza però trovare il terzo gol. Andorra si rende pericolosa solo con tentativi dalla distanza, ben gestiti da Michelotti. Nel finale i Titani restano in dieci per l’espulsione di Berardinelli, ma difendono il risultato e portano a casa vittoria e clean sheet. Prossimo impegno contro i padroni di casa di Malta, reduci da un netto 7-0 su Gibilterra.