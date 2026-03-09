TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:24 Piano parallelo: la solidarietà dell'Ordine Avvocati a Magistratura e Dirigente Canzio 18:42 Al via gli Stati generali dell'economia: istituzioni, mondo economico e sociale a confronto 13:38 Guerra in Medio Oriente, petrolio supera i 100 dollari al barile 11:52 Scuola d’Infanzia, dall'11 marzo al via le iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

U16, Torneo di Sviluppo: San Marino ko ai rigori contro Gibilterra

9 mar 2026
©MFA
©MFA

Sconfitta indolore per la Nazionale Under 16 di San Marino che, a Malta, aveva già conquistato con un turno d'anticipo il Torneo di Sviluppo UEFA. Nella giornata conclusiva i biancazzurrini del CT Bonesso perdono ai calci di rigore contro Gibilterra, dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari. Al vantaggio firmato Hill de Oliveira, San Marino risponde con Baggiarini quasi allo scadere. Dal dischetto, poi, Gibilterra fa valere la precisione imponendosi con il risultato complessivo di 5-4.

L'Under 16 raccoglie un punto – dopo la sconfitta maturata ai rigori – e chiude il torneo al primo posto, con 7 punti in 3 partite.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.