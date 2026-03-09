UNDER 16
U16, Torneo di Sviluppo: San Marino ko ai rigori contro Gibilterra
Sconfitta indolore per la Nazionale Under 16 di San Marino che, a Malta, aveva già conquistato con un turno d'anticipo il Torneo di Sviluppo UEFA. Nella giornata conclusiva i biancazzurrini del CT Bonesso perdono ai calci di rigore contro Gibilterra, dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari. Al vantaggio firmato Hill de Oliveira, San Marino risponde con Baggiarini quasi allo scadere. Dal dischetto, poi, Gibilterra fa valere la precisione imponendosi con il risultato complessivo di 5-4.
L'Under 16 raccoglie un punto – dopo la sconfitta maturata ai rigori – e chiude il torneo al primo posto, con 7 punti in 3 partite.
