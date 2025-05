UNDER 17 U17, la Bielorussia vince di misura: 1-0 a San Marino

Sconfitta di misura per la Nazionale Under 17 di San Marino impegnata nelle qualificazioni agli Europei di categoria in Bosnia ed Erzegovina. La Bielorussia vince 1-0: decisiva la sfortunata autorete di Stefani al 73'. I biancazzurrini torneranno in campo domenica per l'ultimo match del girone contro l'Armenia.

