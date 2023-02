U18: i convocati di Bonesso per il "Roma Caput Mundi"

Il ct Loris Bonesso ha convocato 20 giocatori per il torneo internazionale “Roma Caput Mundi” per squadre under 18. San Marino debutterà lunedì 27 febbraio contro il Prostars FC. Il giorno seguente i Titani saranno in campo contro il Comitato Reginoale Lazio per chiudere contro il Galles giovedì 2 marzo. Questo l'elenco dei convocati: Borasco Fabio, Casadei Jacopo, Benvenuti Giacomo, Benvenuti Tommaso, Caddy Alex, Ciacci Federico, Ciacci Mattia, Domeniconi Federico, Famiglietti Tommaso, Cervellini Tommy, Giacobbi Enrico, Molinari Giacomo, Renzi Pietro, Casadei Marco, Sensoli Nicko, Ugolini Samuele, Valentini Filippo, Valli Casadei Matteo, Yazici Arda Khan, Zafferani Riccardo.