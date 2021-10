U19 femminile: 90 minuti per Chiara Beccari nella sfida contro la Norvegia L'Italia di Sbardella si qualifica per l'Elite Round. L'attaccante sammarinese ha segnato tre reti in tre gare con la maglia azzurra.

La Nazionale italiana Under 19 femminile pareggia 1-1 contro la Norvegia e chiude al primo posto il minigirone di qualificazione. In campo per 90 minuti anche la sammarinese Chiara Beccari che conclude questa fase con tre reti realizzate. Contro la Norvegia il gol delle azzurrine è stato segnato dalla riccionese Nicole Arcangeli. Grazie a questo risultato, la Nazionale del Ct Enrico Sbardella si conferma in Lega A e in primavera disputerà l'Élite Round per conquistare l'accesso alla fase finale dell'Europeo di categoria che si giocherà a fine giugno in Repubblica Ceca.

