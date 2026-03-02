QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 19 FEMMINILI U19 femminile, Benedettini: "Sono contentissima del gol segnato, un giusto premio per me e le mie compagne"

La grande protagonista di giornata è Anna Benedettini. Il capitano ha segnato il primo gol per San Marino in partite ufficiali per l'Under 19 femminile: "Le emozioni in questo momento sono bellissime, nonostante non abbiamo cominciato la partita al meglio, abbiamo subito molto nel primo quarto d'ora. Siamo entrate nel secondo tempo, abbiamo resettato completamente e siamo entrate nel secondo tempo con un altro spirito, un'altra voglia. Ci siamo esaltate e noi quando ci esaltiamo giochiamo meglio. L'avevo detto nella scorsa intervista che l'obiettivo era segnare e sono contentissima di essere riuscita a farlo. Per me e per i miei compagni è una gioia immensa, nonostante il risultato finale"

Ci hai provato tante volte e alla fine è venuto fuori un gran tiro nel finale... "Sì, ci abbiamo provato io, i miei compagni, a tutti i costi, perché volevamo arrivare a questo obiettivo, volevamo segnare a tutti i costi. Alla fine, tentando, ce l'abbiamo fatta e sono molto felice di questo."

È rimasta ancora una partita contro Cipro, quella dove si può anche sognare qualcosa in più... "Sì, abbiamo un'ultima partita, un ultimo sforzo e daremo il massimo per cercare di fare risultato, cercare di risegnare ancora e darci una gioia ancora più grande di quella che già è stata oggi, nonostante il risultato finale".

