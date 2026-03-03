QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 19 FEMMINILI U19 femminile, Forcellini: "Siamo state brave a non disunirci. Con Cipro possiamo regalarci qualcosa di importante" Il portiere della Nazionale: "Sono emozioni forti, di felicità e orgoglio quelle di giocare in casa"

Giornata di riposo per la Nazionale U19 femminile di San Marino, impegnata nelle qualificazioni degli Europei di categoria. Tra le protagoniste, dopo le prime due partite contro Estonia e Slovenia, c'è il portiere Arianna Forcellini: "Sono emozioni forti, di felicità e orgoglio quelle di giocare in casa. Sai che sei in campo, che non devi deludere quelli che ti guardano, che comunque si aspettano tanto da te, però allo stesso tempo devi divertirti e goderti la partita, giocare come sai fare"

Tra Estonia e Slovenia sono arrivate due sconfitte, ma anche tante belle parate... "Sono uscita dalla partita contro l'Estonia molto soddisfatta, nonostante il gol, perché mi sentivo di aver dato il meglio di me, come la mia squadra. L'errore in questa contro la Slovenia è non averla preparata ottimamente, non ci aspettavamo che attaccassero così forte, ma siamo state veramente molto brave, perché dopo una grande quantità di gol nei primi dieci minuti, riprendersi e riuscire addirittura ad arrivare a fare un gol, è stata veramente una cosa che non è facile e mi sento anche di fare i complimenti a me per non essermi buttata giù dopo tutti i gol, e anche alle mie compagne che hanno tenuto botta fino alla fine"

È un secondo tempo questo che dà consapevolezza in vista dell'ultima sfida con Cipro, che è quella sulla carta più abbordabile? "Io penso che dobbiamo prendere un po' della partita contro l'Estonia e un po' di questo secondo tempo con la Slovenia, di questa voglia di arrivare fino alla fine, di riscattare quello che ci meritiamo e metterlo insieme per giocare l'ultima partita, che secondo me sono abbastanza sicura che ci regalerà altre emozioni molto forti".

