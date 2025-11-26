UNDER 19 FEMMINILE

U19 femminile: la Romania si impone 6-0 contro San Marino, debutto ufficiale in competizioni UEFA

U19 femminile: la Romania si impone 6-0 contro San Marino, debutto ufficiale in competizioni UEFA.

La Nazionale femminile Under 19 di San Marino cade per 6-0 contro la Romania nella prima partita delle qualificazioni agli Europei di categoria, esordio in una competizione ufficiale UEFA. Decisive, in casa rumena, le doppiette di Ouatu, Olah e Skoze. Quest'ultima ha anche fallito un calcio di rigore nel primo tempo. Le ragazze guidate dal CT Piva torneranno in campo sabato 29 alle ore 13 contro l'Ucraina.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy