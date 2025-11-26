UNDER 19 FEMMINILE
U19 femminile: la Romania si impone 6-0 contro San Marino, debutto ufficiale in competizioni UEFA
La Nazionale femminile Under 19 di San Marino cade per 6-0 contro la Romania nella prima partita delle qualificazioni agli Europei di categoria, esordio in una competizione ufficiale UEFA. Decisive, in casa rumena, le doppiette di Ouatu, Olah e Skoze. Quest'ultima ha anche fallito un calcio di rigore nel primo tempo. Le ragazze guidate dal CT Piva torneranno in campo sabato 29 alle ore 13 contro l'Ucraina.
