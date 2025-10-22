U19 Femminile, le convocate di San Marino per l'amichevole con Cipro

Doppio test internazionale per l'under 19 femminile che tra venerdì 24 (Dogana ore 15) e domenica 25 (Dogana ore 10) sfiderà le pari età di Cipro in vista delle qualificazioni agli Europei di categoria. Il ct Giacomo Piva ha convocato:
Forcellini Arianna, Bonciucci Silvia, Carli Cristina, Balsimelli Aurelia, Paolini Elisa, Tamagnini Mikaela, Stifani Sofia, Yazici Asya, Paone Greta, Terenzi Elisa, Penserini Giulia, Mastronardi Elisa, Moroni Alessia, Ragazzini Teresa, Della Valle Alessia, Lonfernini Emma, Zammarchi Alice, Andreini Michelle, Castello Giorgia, Francini Ambra.