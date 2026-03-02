TV LIVE ·
U19 femminile, Piva: "Conosco le mie ragazze, sono forti e nel secondo tempo si sono riscattate"

2 mar 2026

Una partita a due facce, come spiegato dal CT Giacomo Piva: "È una grande soddisfazione, soprattutto dopo un primo tempo così difficile, essere riusciti a rimanere in partita, fare un ottimo secondo tempo alla pari della Slovenia e trovare anche il gol. È sicuramente una grande emozione e una grande gioia che le ragazze ci meritano"

Cosa hai detto alle ragazze, tra primo e secondo tempo c'è stato proprio uno switch? "Io le ragazze le conosco bene, so di che pasta sono fatte, so che nelle difficoltà sono donne che non si tirano indietro. Ero convinto che avrebbero avuto una reazione alle difficoltà iniziali, perché abbiamo avuto 10 minuti iniziali di terrore. Già nel primo tempo avevamo fatto un pochino meglio verso la fine del primo tempo. Poi ci siamo un po' sistemate, ci siamo convinti di quello che potevamo fare, sapendo che non era il risultato che conta per noi, ma quello che diamo in campo. Come sempre le ragazze hanno avuto una reazione straordinaria e per questo penso che si meritano dei grandi applausi da parte di tutti."





