U19 femminile: San Marino sogna, ma vince Cipro 3-2

©FSGC/Caminiti

Una San Marino decimata dagli infortuni chiude il girone di qualificazione agli Europei Under 19 femminili con una sconfitta di misura. Contro Cipro, le titane cadono per 3-2, sfiorando nel finale una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso, spinte anche dal ritorno in campo di Elisa Terenzi.

Senza la propria fantasista e con solo cinque giocatrici in panchina, di cui quelle realmente disponibili erano due, San Marino subisce l'impeto e la fisicità di Cipro per tutto il primo tempo, che si apre proprio col vantaggio ospite. Mesolongitou batte in velocità Stifani sulla fascia e poi supera Forcellini con un colpo sotto. Paoni, inizialmente schierata come unica punta, fa a sportellate con metà delle avversarie, Benedettini e Balsimelli, a centrocampo, faticano a ritagliarsi uno spazio, e così Cipro attacca ancora, sfiorando il raddoppio con un bel diagonale di Matsoukari. Il 2-0, però, arriva su angolo, al 38'. L'altissima Matsoukari svetta su tutte sul secondo palo e incrocia di testa, infilando nuovamente Focellini.

La ripresa comincia allo stesso modo, con le cipriote all'assalto e subito vicinissime al goal. Doppio dribbling di Eleftheriou, scavetto per Mesolongitou e Forcellini, superata, mette in angolo con un gran colpo di reni. Il primo corner non sortisce effetti ma sul secondo arriva il terzo goal di Cipro. È ancora Mesolongitou a colpire sotto misura, con San Marino che chiede una carica sul portiere, ma l'arbitro convalida. Le cipriote sembrano in totale controllo e neanche la mossa di Piva, che sposta Benedettini in avanti Benedettini e arretra Paoni a centrocampo, inizialmente porta a qualcosa.

All'ora di gioco, però, le titane colpiscono all'improvviso ed è proprio Paoni a insaccare alla prima occasione utile, cogliendo il portiere fuori dai pali da lontanissimo. È la scintilla che serviva a San Marino per accendersi, seguita dall'ingresso di Terenzi, subito presa di mira dalla difesa, memore del panico che la numero 10 aveva seminato nelle amichevoli del 2025. Scampato l'ennesimo pericolo, con un tiro deviato di Mylona che sorprende Forcellini ma finisce alto di poco, San Marino accorcia ancora.

Cipro sfiora l'autogoal con un colpo di testa che sbatte sulla traversa, poi l'azione prosegue e Terenzi viene sbattuta a terra. Il fallo è netto, l'arbitro assegna rigore. Dal dischetto, Benedettini è perfetta, spiazzando il portiere. Nel finale, San Marino le prova tutte per prendersi uno storico primo punto, ma il colpo non riesce. Vince Cipro 3-2, alle titane va il meritato onore delle armi.







