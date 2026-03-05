U19 femminile. Terenzi: "Volevo rientrare", Paone: "Un goal cercato a lungo"

Un rientro dopo un lungo infortunio e un goal cercato per tanti mesi. La gara con Cipro, ultima del girone di qualificazione all'Europeo under 19 femminile, non ha premiato San Marino a livello di risultato, ma lo ha fatto quantomeno con gli sforzi di due delle giocatrici centrali della Nazionale. Elisa Terenzi è riuscita a tornare in campo giusto in tempo per giocare uno spezzone del torneo, mentre Greta Paone ha realizzato il 3-1 che ha dato il via alla rimonta, quasi completata dalle biancazzurre.

"L'obiettivo era quello di rientrare per giocare un po' di minuti nell'ultima partita, ci siamo riusciti - commenta la fantasista -. Ho dovuto lavorare tanto in questo ultimo mese per cercare di aiutare la squadra perché abbiamo avuto un po' di acciacchi, in generale, peccato non essere riusciti a pareggiare".

Come stai fisicamente e com'è stato tornare in campo?

"Devo ancora recuperare un po' le energie, però sono molto contenta per il mio rientro e spero di poter continuare con costanza".

Come è stata questa prima esperienza in un torneo internazionale ufficiale?

"È un'esperienza che ci porteremo dietro, è veramente bella, e cercheremo di aiutare anche le più piccole che ci hanno aiutato in questo torneo".

Ed è anche un primo passo per voi, come calciatrici sanmarinesi, verso un futuro che si spera sia roseo...

"Speriamo. Adesso pensiamo alla Nazionale maggiore e speriamo di toglierci anche lì tante soddisfazioni".

Dopo una gara in cui ha dovuto lottare con tutta Cipro, Paone ha sbloccato il tabellino per San Marino all'ora di gioco, diventando la seconda marcatrice della storia per l'Under 19 del Titano, in gare ufficiali, dopo Anna Benedettini. Una soddisfazione non da poco, per lei: "Mi sono emozionata tantissimo, è stato bellissimo - commenta -. C'è un po' d'amarezza per il fatto che non siamo riuscite a pareggiare all'ultimo, ma mi sono regalata una grande soddisfazione, perché è da quando abbiamo iniziato, due anni fa, che cercavo questo goal. Lo volevo e sono veramente felice".

È stata una partita dura per te, hai dovuto lottare tantissimo...

"È stata molto tosta, molto combattuta. Eravamo di nuovo vicini a una grande impresa, purtroppo non ci siamo riuscite, però siamo tutte felicissime, tutte orgogliose".

Raccontaci l'esperienza vissuta in questo primo torneo ufficiale...

"È stato molto bello. Stando insieme si unisce sempre di più il gruppo, conosci le tue compagne sempre di più, fai sempre più amicizia. Ci siamo godute quella che sapevamo sarebbe stata l'ultima esperienza, almeno con l'Under 19, siamo felici e non vediamo l'ora di andare avanti".







