U19 femminile, troppa Ucraina per San Marino: finisce 5-0

All'Ucraina basta un tempo per battere San Marino nella seconda giornata del girone di qualificazione agli Europei femminili Under 19. In Bosnia, le titane subiscono quattro reti tra il 15' e il 38', con Tkachuk, Holovanchuk, Bielova e Kanakhovska.
Nella ripresa San Marino aumenta il livello e per 43 minuti tiene la porta inviolata, prima di subire il definitivo 5-0 con un altro goal di Tkachuk. Per le biancoazzurrine si trattava del secondo impegno ufficiale in assoluto, dopo la gara contro la Romania, un'altra delle formazioni più forti inserite nella Lega B delle qualificazioni, al pari dell'Ucraina.
Ora a San Marino rimane un'ultima gara in Bosnia, prima di tornare in patria: mercoledì 2 dicembre, alle 13, affronteranno le padrone di casa.