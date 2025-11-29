TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:31 Serie D 14° Giornata: Il San Marino ospita il Sora. Match clou Ostiamare – Notaresco 13:29 Hiv, diagnosi quasi dimezzate in E-R negli ultimi 19 anni. Rimini resta la provincia con l’incidenza più alta 12:31 Ogier nella storia: 9° titolo mondiale nel WRC, eguagliato Loeb 12:17 Papa Leone in Turchia, allontanato l'attentatore di Giovanni Paolo II Ali Agca 11:39 Morte 'accidentale' d'una casalinga/angelo 11:17 Cattolica, perseguita la ex e ne minaccia i familiari: arrestato 10:12 Ucraina, si dimette il consigliere Yermak: inchiesta su un presunto scandalo da 100 milioni 10:03 Allarme sicurezza per gli A320: Airbus ferma 6.000 aerei per un bug ai comandi di volo
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

U19 femminile, troppa Ucraina per San Marino: finisce 5-0

Le esteuropee indirizzano la partita nel primo tempo, con quattro reti. Mercoledì l'ultima gara, contro la Bosnia

29 nov 2025
Foto: Fsgc/Pierini
Foto: Fsgc/Pierini

All'Ucraina basta un tempo per battere San Marino nella seconda giornata del girone di qualificazione agli Europei femminili Under 19. In Bosnia, le titane subiscono quattro reti tra il 15' e il 38', con Tkachuk, Holovanchuk, Bielova e Kanakhovska.

Nella ripresa San Marino aumenta il livello e per 43 minuti tiene la porta inviolata, prima di subire il definitivo 5-0 con un altro goal di Tkachuk. Per le biancoazzurrine si trattava del secondo impegno ufficiale in assoluto, dopo la gara contro la Romania, un'altra delle formazioni più forti inserite nella Lega B delle qualificazioni, al pari dell'Ucraina.

Ora a San Marino rimane un'ultima gara in Bosnia, prima di tornare in patria: mercoledì 2 dicembre, alle 13, affronteranno le padrone di casa.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.