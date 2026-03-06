NAZIONALI U19 femminile, un esordio lungo quattro mesi. Piva: "Orgoglioso delle ragazze" Dalle amichevoli al debutto nelle gare Uefa, la neonata Nazionale ha giocato otto gare tra autunno e inverno. Il Ct alle giocatrici: "Auguro loro un futuro roseo"

Da Cipro a Cipro, dalle due amichevoli d'esordio – una vinta e una pareggiata – alle qualificazioni per gli Europei di categoria, chiuse con una sconfitta di misura. Sono stati quattro mesi intensi per la neonata Nazionale sammarinese under 19 femminile di calcio, che tra ottobre 2025 e marzo 2026 ha concretizzato un lavoro di preparazione di un anno e mezzo, dapprima con il debutto internazionale e poi con la prima partecipazione a una competizione ufficiale.

Un'avventura che ha già dato segnali importanti e qualche soddisfazione, ma che è servita anche per cominciare a tracciare la via verso la nascita della Nazionale maggiore. A guidare il gruppo c'è Giacomo Piva, che ha commentato così l'ultima gara delle qualificazioni, facendo poi un bilancio del primo ciclo dell'under 19: “Non avevo dubbi che anche nella partita di oggi le ragazze avrebbero dato tutto quello che era rimasto loro, perché erano veramente contate, ma siamo state a qualche centimetro da un punto che, per il percorso che hanno fatto, si sarebbero meritati”.

Nel finale abbiamo visto finalmente 25 minuti di Benedettini e Terenzi insieme. Questa coppia può essere il futuro della Nazionale anche a livelli maggiori?

“Sono il futuro. Sono due giocatrici che per San Marino devono essere un tesoro: hanno qualità, ma soprattutto appartenenza. Sono molto legate a San Marino e dovranno essere, nel futuro, coloro che trascineranno tutto il movimento. Tutte le bambine che inizieranno a giocare dovranno guardare a loro come un punto di riferimento”.

Un bilancio di questi primi mesi della Nazionale under 19, anche a livello personale?

“Io sono molto contento perché vedo le ragazze crescere, vedo le ragazze entusiaste, vedo le ragazze non demordere nelle difficoltà e quindi posso solo ringraziare tutto lo staff, tutto il gruppo di ragazze che ci ha accompagnato in questa esperienza. Spero per loro che il futuro sia sempre più roseo”.

