La Nazionale di San Marino under 19 cede 3-1 a Gibilterra nella prima delle due amichevoli in programma contro i padroni di casa. La squadra del ct Loris Bonesso va in vantaggio con un calcio di rigore di Santi al 24 del primo tempo, poi la rimonta di Gibilterra con Gonzalez, Jessop e Emrani.