QUALIFICAZIONI EUROPEE U21, allo Stadium c'è la Lettonia: De Angelis verso il recupero Colonna non ce la fa, mentre l'estremo del San Giovanni, ko nella gara contro l'Ungheria, dovrebbe tornare a disposizione. Rientrano anche Cecchetti e Franciosi.

Arriva a tre turni dal termine la partita più importante – dal punto di vista della possibilità di fare bene – di questo biennio dell'U21. Allo Stadium c'è la Lettonia, penultima del gruppo con appena 3 punti, quelli conquistati nell'andata coi biancazzurri, a ottobre. A Riga finì 2-0 con due reti in ripartenza, la metà di quelle complessivamente segnate dai baltici sin qui. Per la sua seconda seconda assoluta, il CT Matteo Cecchetti ha a disposizione 23 giocatori, che saranno ridotti a 20 dopo la rifinitura di stasera. Capitolo portieri, tema caldo visto il doppio infortunio nella trasferta di Budapest: molto probabile il recupero di De Angelis, uscito nel corso della gara con l'Ungheria, mentre non ce la fa Colonna, ko per un problema muscolare nel riscaldamento pre-magiari. Rientrano in gruppo anche il centrocampista Luca Cecchetti e il terzino Simone Franciosi, che vista la squalifica era stato aggregato alla Maggiore di Costantini per l'amichevole con la Lituania.

