QUALIFICAZIONI EUROPEE U21, c'è la Grecia. Tomassini e Costantini: "Vogliamo essere propositivi" Gli ellenici sono secondi ma vengono dal 5-0 incassato dalla Croazia.

Domani tocca di nuovo all'U21 che allo Stadium riceve una Grecia ferita dal pesante 5-0 incassato dalla Croazia pochi giorni fa. Costantini ha a disposizione 23 giocatori e dopo la rifinitura sceglierà i 20 da mettere in distinta: manca ovviamente Mularoni - oggi titolare con la Maggiore a Gibilterra - mentre recuperano i giocatori usciti per infortunio contro la Repubblica Ceca, anche se c'è qualche dubbio sulle condizioni di Tosi. "La Grecia non è la Repubblica Ceca - dice l'attaccante David Tomassini - all'andata abbiamo avuto qualche occasione, per me contro di loro dobbiamo provare a spingerci oltre le nostre possibilità".

"La Grecia verrà qua incattivita, ci assalirano dal primo minuto - osserva il CT Costantini - noi faremo una partita propositiva, dovremo essere bravi a tenere e farli innervosire pressandoli alti. Non stare a fare barricate, rischiando, perché credo che tutte le nostre nazionali debbano cambiare mentalità, provare a spingere un pelino di più".

