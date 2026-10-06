U21, Cecchetti: "Dimostrato di aver ridotto il gap con Cipro"

Quel risultato e quel goal tanto inseguiti non sono arrivati, ma a Cipro l'Under 21 sammarinese ha dimostrato ancora una volta di essere cresciuta. Lo sa e lo sottolinea il ct Matteo Cecchetti, anche se a Larnaca il finale di biennio tanto sognato non c'è stato: "Non è il finale che mi sarei augurato per i ragazzi - spiega ai microfoni di San Marino Rtv - però non posso rimproverare assolutissimamente nulla alla prestazione fatta dai ragazzi. Il primo tempo secondo me è stato molto equilibrato. Abbiamo concesso il gol del vantaggio da una costruzione e e sappiamo che vogliamo giocare a pallone, ma non possiamo poi sbagliare alcune scelte e abbiamo avuto noi i palloni per andare in vantaggio per primi. Nei primi 10 minuti credo che la squadra abbia impattato molto molto bene. Nel secondo tempo volevamo a tutti i costi andare a recuperare la partita, a fare gol. Abbiamo creato occasioni. Poi su una palla inattiva, dove la fisicità loro ci ha sovrastato, abbiamo preso il 2-0 che ha chiuso, ma la squadra ha continuato. Comunque sia, anche dopo quello che sarebbe stato un gol batosta, ha continuato a giocare, a cercare di andare là davanti per fare male. L'obiettivo - l'avevo detto io nel prepartita - era ridurre un gap che era molto ampio un anno fa. Questa sera, francamente fra noi e Cipro non c'è stata troppa differenza e quindi questo è l'ennesimo grandissimo obiettivo e risultato".







