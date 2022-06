QUALIFICAZIONI EUROPEE U21, Cecchetti: "Nel primo tempo mi sono arrabbiato, nello spogliatoio ci siamo sistemati" Il CT: "Nel secondo tempo i ragazzi hanno fatto tutti bene".

Una partita dai due volti quella dell'U21, come sottolinea il CT Matteo Cecchetti: "Nel primo tempo mi sono arrabbiato, non possiamo prendere subito un gol perché non spazziamo una palla. Nello spogliatoio ci siamo sistemati e nel secondo tempo i ragazzi hanno fatto tutti un'ottima gara".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: