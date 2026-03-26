U21, Cecchetti: "Nonostante il risultato sono orgoglioso dei miei ragazzi"

Il CT della Nazionale Under 21 Matteo Cecchetti ringrazia i suoi per la prova offerta: "Nonostante il punteggio parli di una sconfitta sonora, io sono stracontento di quello che i ragazzi portano in campo. Nulla da recriminare, per me stanno lavorando benissimo. Non ci dobbiamo mai dimenticare il percorso che stiamo facendo. Oggi in campo, vado un pochettino a memoria, ma abbiamo fatto tre esordi anche oggi. Nella giornata odierna abbiamo schierato sette giocatori fuori età fra il 2006, 2007 e 2008. La cosa che mi piace di più dalla squadra in campo è che continua a seguire le indicazioni che vengono date e gli avversari devono sempre spingere al massimo. Noi, appena l'avversario comunque sia ci concede, non ci tiriamo indietro, continuiamo a lottare, lo dimostra l'ultimo quarto d'ora dove avremmo strameritato anche il gol. Ci vuole un pizzico di fortuna, cosa che loro hanno avuto in alcuni gol, a noi è mancata. E' soltanto questione di tempo, ma noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada senza guardare i punteggi"

