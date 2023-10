QUALIFICAZIONI EUROPEE U21, Cecchetti: "Rammaricato per gli ultimi 3 gol, dobbiamo gestire meglio i finali" Il CT: "Nell'arco della partita la squadra mi è piaciuta, abbiamo fatto quello che avevamo provato".

Complessivamente soddisfatto per la prova dei suoi il CT Matteo Cecchetti, che però ha un appunto da fare alla squadra: "Abbiamo fatto quello che avevamo provato e se guardiamo i numeri all'80° era 2-0. Sono rammaricato per gli ultimi 3 gol presi in maniera veramente ingenua, dobbiamo imparare a gestire meglio le fasi finali delle partite: troppo spesso facciamo tutto da soli, non dobbiamo regalare gratuitamente passivi troppo elevati".

