QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 U21, Cipro si prende l'ultima del biennio con un goal per tempo San Marino paga un errore in impostazione e una marcatura sbagliata. Occasioni per Sensoli, Grandoni e Semprini

U21, Cipro si prende l'ultima del biennio con un goal per tempo.

Un errore di impostazione nel primo tempo e una mischia su calcio d'angolo nel secondo decidono l'ultima gara del girone di qualificazione agli Europei under 21, che a va Cipro, vincente per 2-0 contro San Marino. Ai titani non riesce di trovare il goal, né il risultato positivo, cose che hanno inseguito per tutto il biennio, eppure erano stati proprio loro a cominciare meglio all'Aek Arena di Larnaca, creando e fallendo la prima occasione, con Grandoni che ha alzato di testa.

Nel resto della frazione è Cipro a condurre il gioco e a provare a inserirsi sul lato destro di San Marino, quello apparso più fragile. Lo fa due volte con Pouirsaitides, che prima si fa chiudere in uscita da Amici e poi, al 18', insacca, dopo il recupero palla cipriota su un'azione avviata male da parte dei biancazzurrini. Tre minuti dopo, altro errore da ripartenza su punizione di San Marino e Cipro ne approfitta ancora: Savva arriva sul fondo e la mette bassa, ma stavolta c'è la diagonale di Guerra a salvare tutto.

La palla goal successiva è però di San Marino ed è clamorosa. Terenzi rientra e crossa, Avramidis prolunga involontariamente e la mette sulla testa di Sensoli. Sembra goal, ma la risposta del portiere è pazzesca. Prima dell'intervallo ci prova ancora Poursaitides, con un tiro fuori non di molto, dal limite, poi si passa alla ripresa, dove San Marino aggiusta le distanze tra i reparti e comincia meglio. Doppia occasione in apertura, entrambe per Semprini, con un tiro fuori misura da lontano e una conclusione poco decisa, addosso al portiere, dall'area.

Cipro risponde con Panteli, che spedisce incredibilmente alto dall'area piccola, ma per il resto crea poco. Poi, però, per San Marino arriva anche la sfortuna, con Grandoni e Sensoli costretti al cambio per infortunio. L'attacco leggro complica le cose: Cipro insiste e centra la traversa con Zinonos, dopo un'uscita a vuoto di Amici. Infine, passa ancora, da calcio d'angolo. A nulla serve la paratona di Amici sul tiro a giro di Tzouliou, perché il successivo corner, prolungato da Charalambous verso il secondo palo, trova la deviazione vincente di Kyriacou. È il colpo del k.o. per San Marino, che nel finale sposta Ciacci a fare il centravanti aggiunto e con lui crea l'ultima occasione del biennio, ma la palla proprio non vuole saperne di entrare.

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