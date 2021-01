Intervista a Fabrizio Costantini

La Nazionale Under 21 è tornata ad allenarsi per una serie di quattro sedute di allenamento programmate per fine gennaio. Sono 28 i giocatori convocati dal CT Fabrizio Costantini con ben 9 classe 2002 integrati nel gruppo che dovrà affrontare le qualificazioni agli Europei di categoria del 2023. Il prossimo 28 gennaio il sorteggio dei gironi con San Marino inserito in sesta fascia.





Sentiamo le parole del CT Fabrizio Costantini