UNDER 21 U21: Costantini ne convoca 27 in vista della Lituania

U21: Costantini ne convoca 27 in vista della Lituania.

Si intensifica il programma di allenamenti della Nazionale Under 21 in vista dell'ultimo impegno del biennio in Lituania del 13 novembre, valido per le Qualificazioni all'Europeo di categoria. Sul sintetico di Acquaviva saranno ben sei le sedute volute dal CT Fabrizio Costantini che ha convocato 27 giocatori.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Questa la lista:

PORTIERI

Colonna - De Angelis - Paolini

DIFENSORI

Averhoff - Cevoli - Contadini - Conti - Fabbri - Franciosi - Matteoni - Moretti - Nanni - Quaranta - Tomassini A. - Tosi

CENTROCAMPISTI

Capicchioni - Ceccaroli - Cecchetti - Ciacci - Dolcini - Liverani - Michelotti - Raschi - Tomassini D.

ATTACCANTI

Babboni - Pancotti - Piscaglia

I più letti della settimana: