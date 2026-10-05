U21, ecco i convocati di Cecchetti per la sfida a Cipro
Il ct ne cambia quattro, con Bugli, Riggioni, Marinucci e Protti chiamati in Nazionale maggiore
Matteo Cecchetti cambia quattro nomi, rispetto alla lista dei convocati per la sfida contro la Spagna, in vista dell'ultima gara di qualificazione agli Europei Under 21, in casa di Cipro. Con Bugli, Riggioni, Marinucci e Protti convocati dalla Nazionale maggiore, sono questi i 21 giocatori volati a Larnaca, in vista della gara in programma domani alle 19:
-Portieri: Pietro Amici (San Marino Academy, 2004), Alessandro Cenci (San Marino Academy, 2008), Achille Conti (L'Aquila, 2008);
-Difensori: Mattia Ciacci (San Marino Academy, 2005), Federico Domeniconi (Pietracuta, 2007), Alberto Guerra (Tre Fiori, 2004), Gabriele Montali (San Marino Academy, 2008), Nicolò Semprini (Gabicce Gradara, 2006), Filippo Terni (Cesena, 2009), Luca Terenzi (Tre Fiori, 2005), Filippo Valentini (Domagnano, 2006), Diego Zavoli (San Marino Academy, 2004);
-Centrocampisti: Marco Casadei (Bellariva Virtus, 2006), Tommy Cervellini (Olympia Macerata Feltria, 2006), Nicolò Chiaruzzi (San Giovanni, 2005), Nicola Molinari (San Marino Academy, 2008), Matteo Valli Casadei (Cailungo, 2005);
-Attaccanti: Francesco Bucchi (San Marino Academy, 2009), Lorenzo Canarezza (San Marino Academy, 2008), Giacomo Grandoni (San Marino Academy, 2008), Nicko Sensoli (Pietracuta, 2005).
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