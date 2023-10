QUALIFICAZIONI EUROPEE U21, Giocondi: "San Marino, opportunità colta al volo. Con l'Academy possiamo andare ai playoff" Il difensore si è trasferito da Tivoli in estate per vestire la maglia della nazionale e del nuovo club del campionato sammarinese.

Già tra i titolari dell'U21, il difensore Simone Giocondi è fresco di trasferimento a San Marino. Cresciuto a Tivoli, Giocondi è arrivato sul Titano in estate appositamente per vestire le maglie della Nazionale e dell'Academy U22: "La nazionale è un sogno che si avvera, è bello affrontare giocatori che vedi in televisione. Mia nonna è di San Marino, è un'occasione che ho colto al volo. L'ambientamento sta andando bene sia in U21 che con l'Academy: in campionato l'obiettivo principale è crescere, ma anche se giovani siamo una squadra pronta e possiamo dare fastidio a tutti e andare ai playoff".

