UNDER 21 U21, Marinucci e Pierini all'esordio: "Questa maglia ha un peso diverso"

Tra le note positive gli esordi con la maglia dell'Under 21 dei difensori Nicolò Semprini e Pietro Marinucci oltre all'attaccante Julian Pierini.

Queste le parole di Marinucci: "È sempre molto bello giocare per la propria nazionale e questa sera ho esordito. Nonostante la brutta sconfitta che abbiamo subito, è stato comunque molto bello esordire per il proprio paese. Sono contento della mia prestazione, però si può sempre fare meglio. Noi cerchiamo sempre di dare tutto e fare il meglio possibile. Come anche oggi, proveremo a fare ancora meglio dell'andata contro la Romania"

Gli fa eco Pierini: "Noi dobbiamo sempre cercare di dare il massimo, anche perché questa maglia pesa di più delle altre. È sempre un'emozione giocare in nazionale e rappresentare il tuo paese. Devi sempre dare qualcosa in più, soprattutto di cuore e di passione. È un mix di emozioni che è fatica a spiegare, però senti che la partita è diversa. Quando indossi la maglia già dallo spogliatoio, senti che c'è qualcosa di diverso nell'aria. Non è come giocare nel club o solitamente la domenica. Loro sono una buonissima squadra, sia fisicamente che tecnicamente. Secondo me sono quasi alla pari della Spagna. È stata dura, ma noi abbiamo cercato di dare il massimo per proporre un po' di calcio. Stasera si è visto che quando recuperavamo palla andavamo a cercare un duello, a cercare la profondità. Secondo me siamo sulla strada giusta"

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