QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 U21, Mattia Ciacci: "A Cipro vorremmo fare risultato" Il difensore parla di "girone difficile", poi sul proprio ciclo in biancazzurrino: "Positivo. Spero di continuare in Nazionale maggiore"

Un ciclo che si chiude, ma con l'intenzione di terminarlo al meglio, magari con un risultato positivo. La Nazionale sammarinese Under 21 è a Cipro per l'ultima partita del proprio girone di qualificazione agli Europei di categoria e l'intenzione, come dice il difensore Mattia Ciacci, è quella di non tornare a casa con una sconfitta: "Ci attende una grande gara, speriamo di fare molto bene, di portare risultato e speriamo di portare anche una buona prestazione e continuare con questo andamento".

Che girone è stato per San Marino, anche se chiaramente distribuito su un biennio intero?

"È stato un girone difficile perché le squadre che potevano essere sopra Cipro, come il Kosovo, ci hanno messo in difficoltà e comunque le altre squadre, Romania, Spagna, Finlandia, sono veramente delle squadre molto molto toste".

Tu sei anche l'ultimo che abbia segnato in una gara di qualificazione agli europei con San Marino under 21, è mancato ancora il gol in questo biennio, cosa si può fare per trovarlo secondo te in quest'ultima gara?

"Bisogna crederci di più e bisogna avere anche la situazione, l'occasione per poterlo fare, bisogna crearle perché manca anche quello, però cercheremo di farlo, di replicarle e magari farne anche più di uno".

Si conclude qui il tuo ciclo con la Nazionale giovanile, un bilancio di quello che è stata la tua esperienza con l'under 21?

"Ho iniziato con l'ultima partita dell'ultimo biennio, quello prima di questo, dove appunto ho anche trovato il gol e poi questo qui non l'ho giocato moltissimo però dove ho giocato mi sono sempre piaciuto e spero di continuare così anche andando avanti, sia nel club sia sperando nella Nazionale".

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