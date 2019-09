L'intervista di Riccardo Marchetti al giovane biancazzurro

"Scozia avversario fisico e più in condizione, visto che il loro campionato è partito prima del nostro. Noi lavoriamo tanto con la palla per assecondare le nostre caratteristiche principali, abbiamo fiducia nel nostro gioco". Così il centrocampista dell'U21 Riccardo Michelotti in vista della sfida con la Scozia di domani.