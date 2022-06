QUALIFICAZIONI EUROPEE U21, Moretti: "Ho un giorno per recuperare dall'infortunio ma sono positivo" Il difensore ha saltato la Polonia per un problema alla caviglia ed è in dubbio anche per la partita con Israele.

Tra i giocatori arrivati alla fine del loro ciclo in U21 c'è il difensore Diego Moretti, che però è a rischio per un problema fisico che l'ha tenuto fuori anche dalla partita con la Polonia. Lui però pensa positivo: "Ho ancora un giorno per recuperare dall'infortunio, ma penso di potercela fare, se il mister deciderà di schierarmi dovrei esserci".

