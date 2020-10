U21, Nanni: "Speriamo di far risultato con la Lituania"

La Nazionale Under 21 si sta preparando per l'ultimo impegno del biennio , in programma il prossimo 13 novembre contro i pari età in Lituania. Tra i convocati del CT Fabrizio Costantini c'è anche il terzino del Tre Penne Simone Nanni.





Nel video l'intervista.