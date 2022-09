U21, presentato lo staff di Cecchetti: Canarezza team manager

Nel video Nicola Canarezza e Matteo Cecchetti

In attesa di conoscere gli avversari del prossimo biennio – i sorteggi saranno nell'anno che verrà – la Nazionale U21 presenta il nuovo staff del CT Matteo Cecchetti. Staff rinnovato quasi per metà: Nicola Canarezza è il nuovo team manager al posto di Luca Nanni, Fabrizio Mastini affianca il confermato Antonio Gespi come collaboratore tecnico – in luogo di Francesco Lunardini – mentre Paolo Gori sostituisce Francesco Galli come fisioterapista. Oltre a Gespi, confermati il preparatore atletico Alessandro Testoni,il preparatore dei portieri Marcello Teodorani, il match analist Matteo Turroni e il medico Salvatore Monaldini.

Subentrato a Costantini a marzo per le ultime 4 partite di qualificazione a Euro2023, Cecchetti si è già tolto una prima, grande soddisfazione, lo 0-0 con la Lettonia. Si riparte, dice il CT, da quel risultato e dalle buone prestazioni offerte, con l'obiettivo di fare ancora meglio e di aumentare in competitività. Con un gruppo sì da rinnovare, ma non da ricostruire da zero.

Nel video le parole di Nicola Canarezza e Matteo Cecchetti, team manager e CT della Nazionale U21.