Jacopo Raschi

Alle 17.30, in diretta su San Marino RTV, scende in campo anche la Nazionale Under 21 di Fabrizio Costantini impegnata al "San Marino Stadium" contro la Scozia. Tra i protagonisti del match Jacopo Raschi che, nella sfida contro la Croazia, ha indossato per la prima volta la fascia da capitano. Nel video l'intervista.