UNDER 21 U21, Raschi: "La Scozia è più squadra, non sarà facile"

Alle 17.30, in diretta su San Marino RTV, scende in campo anche la Nazionale Under 21 di Fabrizio Costantini impegnata al "San Marino Stadium" contro la Scozia. Tra i protagonisti del match Jacopo Raschi che, nella sfida contro la Croazia, ha indossato per la prima volta la fascia da capitano. Nel video l'intervista.

