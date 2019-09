U21, San Marino è a Glasgow, giovedì c'è la Scozia

È la tipica pioggerella britannica a dare il benvenuto a Glasgow all'U21 di San Marino, che giovedì alle 20:30 (orario italiano) affronterà la Scozia nella terza gara di qualificazione agli Europei di categoria.

Arrivo in albergo e subito allenamento per i 19 di Costantini che non avrà a disposizione gli infortunati Francioni e Tomassini, oltre a Nicola Nanni e Mularoni che ormai sono fissi nel giro della Maggiore. Chi invece torna dalla Maggiore è il difensore Michele Cevoli, ancora in cerca di un contratto in Serie D dopo l'addio al Cattolica San Marino.

Nel video l'intervista a Michele Cevoli, difensore San Marino U21