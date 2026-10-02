U21, San Marino-Spagna: le parole di Riggioni, Sensoli e Canarezza

Nel post-partita di San Marino-Spagna c'è rammarico ma anche consapevolezza nelle parole dei biancazzurrini. A partire da quelle del difensore Bartolomeo Riggioni: "Di sicuro abbiamo provato a dare tutto, è stata veramente dura, non c'era mai successo di subire uno scarto così ampio. Nonostante tutto abbiamo provato a creare, però adesso è molto dura, ti dico la verità, non è per niente facile perché ovviamente sono tanti gol e quindi devi cercare di rimanere lì. Sono solo contento che dopo ci siamo parlati, siamo rimasti uniti senza darci contro, quello è la base, però ovviamente dovevamo fare molto di più, volevamo fare molto di più"

E' andato più volte vicino al gol Nicko Sensoli, tra i migliori in casa San Marino: "Sicuramente il gol avrebbe reso la serata meno amara, purtroppo non ci sono riuscito. A parer mio ce lo meritavamo per quello che abbiamo creato, comunque non era scontato contro una nazionale come loro. Sicuramente loro non si sono fermati, avevano bisogno di segnare più gol possibili e giustamente hanno fatto quello che dovevano fare. Mi dispiace perché comunque quando vedi sul tabellino 13-0 pensi che gli altri non sono scesi in campo, invece non è stato così perché noi abbiamo creato, forse anche più delle altre partite e quindi sicuramente il risultato è un po' bugiardo, dall'altra parte logicamente questo dimostra la forza dell'avversario"

Prestazione positiva anche per l'altro attaccante, Lorenzo Canarezza: "Ci si prova sempre, sono partite dove si fa fatica ma ci si impegna, si da tutto dal primo al novantesimo. Poi è normale che gli altri vadano più forti perché comunque hanno un passo diverso, però comunque si sbraccia, si corre e si lotta per la maglia. Io sono uno dei più giovani e cerco di dare il massimo. Giocare contro giocatori così è sempre un'emozione, giocano in Champions League, vincono il Mondiale e tu sei lì e ti ritrovi a combattere, è una bella emozione"









