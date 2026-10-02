U21, San Marino-Spagna: le parole di Riggioni, Sensoli e Canarezza
Nel post-partita di San Marino-Spagna c'è rammarico ma anche consapevolezza nelle parole dei biancazzurrini. Sentiamo nell'ordine Bartolomeo Riggioni, Nicko Sensoli e Lorenzo Canarezza
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