U21, SCOZIA-SAN MARINO 2-0 FINALE

FINISCE QUI: SCOZIA-SAN MARINO 2-0, la decidono l'autogol di Tosi al 21° e Middleton al 28°. Nella ripresa la Scozia rallenta e San Marino prova qualche sortita offensiva con Pancotti e Raschi, non riuscendo però a bypassare la retroguardia di casa.

45° sono 3 i minuti di recupero

42° doppio cambio Scozia: dentro Harvie e Maguire, fuori Reading e Gilmour

41° ultimi cambi per San Marino: entrano Franciosi e Simone Nanni, fuori Conti e Michelotti

39° Conti chiude in area su Smith impedendogli il tiro, ma nell'occasione ha la peggio e resta a terra: Franciosi si prepara a sostituirlo

San Marino prova a uscire dal guscio sfruttando il rilassamento degli scozzesi, la cui difesa però non si fa prendere di sorpresa

32° Raschi s'invola sugli sviluppi di una spizzata, Ross McCrorie lo chiude in rimessa laterale.

30° ancora Pancotti a imbeccare in verticale Raschi che però è circondato da scozzesi e viene fermato

28° Terzo cambio per San Marino, dentro Quaranta e fuori Cecchetti

26° doppio cambio Scozia, dentro McCallister e Scott per Ferguson e Middleton

26° giallo pure per Pancotti per un fallo su Gilmour

25° giallo per proteste a Middleton, Gemmill scuote la testa e si prepara a sostituirlo

22° occasione Scozia! Holsgrove crossa e Smith fa la sponda per Ferguson, che calcia di prima intenzione ma non inquadra.



19° cambio nella Scozia, Smith prende il posto di McLennan

16° Pancotti lancia a sinistra Raschi, il n°10 prova ad accentrarsi ma viene bloccato dalla retroguardia scozzese.

12° Subito dopo numero da giocoliere di Gilmour che entra in area, Cevoli e Dolcini lo chiudono prima che possa tirare.

12° ennesimo cross di Reading per Middleton, il cui colpo di testa è alto di pochissimo!

10° Doppio cambio San Marino: dentro Liverani e Dolcini per Tosi e Babboni. Fuori dunque l'unica punta biancazzurra, con Pancotti che va ad agire da falso centravanti.

8° DE ANGELIS! Il portiere biancazzurro respinge di piede Holsgrove, liberato al limite dalla bella combinazione tra Gilmour e Ferguson

5°: ancora Reading dalla fascia, Middleton riesce solo a sfiorare di testa.

4°: cross di Reading per l'incornata di Campbell, De Angelis blocca.

Si riparte!





FINISCE IL PRIMO TEMPO, SCOZIA-SAN MARINO 2-0. Dopo l'occasione di Babboni in avvio è un monologo degli scozzesi, avanti grazie all'autogol di Tosi e alla rete di Middleton.

45° Ancora Middleton, la cui punizione sfiora l'incrocio

41° Middleton vicino alla doppietta! il centravanti scappa centralmente e salta De Angelis, senza però riuscire a concludere a rete.

39° pericolo Scozia! Il cross di Magennis viene intercettato da Moretti, sul prosieguo Ferguson punta la porta ma De Angelis lo ferma in uscita

38° Scozia pericolosissima con McLennan che incorna alto sul traversone di Reading.

36° Ferguson non crede abbastanza a un tentavio malriuscito di Reading che stava per liberarlo davanti alla porta

35° Ferguson prova a piazzarla su sponda di Middleton, palla a lato.

34° altra percussione con tiro di Holsgrove, Cevoli manda in angolo in spaccata

33° diagonale rasoterra di Holsgrove, De Angelis respinge

32°: Ennesimo cross di Magennis, Reading ci prova al volo ma svirgola

31° giallo per Tosi, reo di un fallo su Gilmour

28° 2-0 Scozia! Segna Middleton, rapido nel ribattere a rete dopo che De Angelis ha respinto il tiro ravvicinato di Campbell, imbeccato da Magennis

26° cosa si divora Middleton! Reading lo imbecca dalla fascia, lui calcia fuori a due passi da De Angelis.

23° ancora Scozia, Hosgrove mette in mezzo da dentro l'area ma dal parapiglia ne esce vincente la difesa biancazzurra.

22° Campbell sfonda al centro e tira, la conclusione è deviata e Raschi impedisce a Middleton di intervenire.

21° Scozia in vantaggio, autogol di Tosi che devia nella sua porta un imbucata rasoterra di Holsgrove

20° Holsgrove crossa per il colpo di testa di McLennan, De Angelis para

17° botta al volo di Holsgrove su azione d'angolo, Cevoli devia in angolo

16° Magennis punta Raschi e crossa ancora, De Angelis allontana con un pugno più efficace che bello

15° Magennis va via sulla fascia e mette in mezzo, non c'è nessuno e la difesa può spazzare

14° Scozia pericolosa soprattutto sugli esterni, San Marino prova a uscire con un break di Michelotti, che guadagna punizione a centrocampo.

11° primo angolo per la Scozia, De Angelis blocca il debole colpo di testa di Johnston

10° ancora Reading dalla sinistra, Moretti anticipa McLennan in area

9° Reading mette in mezzo dalla sinistra, De Angelis blocca. Cresce la Scozia



8° la punizione di Gilmour è respinta dalla barriera.



7° azione insistita a destra di Magennis e McLennan, Conti allontana di testa. Poi fallo di Ceccaroli su Middleton, punizione da buona posizione per la Scozia

2° San Marino in attacco! Babboni tira da dentro l'area dopo uno scambio con Cecchetti, McCrorie blocca facile.

Partiti!



Appena eseguiti gli inni nazionali, la partita sta per cominciare.

Buonasera dal St Mirren Park di Paisley dove sta per cominciare Scozia-San Marino, valida per le qualificazioni al prossimo Europeo U21. Biancazzurri a quota 0 dopo le sconfitte con Lituania e Grecia, i padroni di casa invece sono all'esordio nel girone.







FORMAZIONI UFFICIALI:

SCOZIA (4-3-3): Robby McCrorie; Magennis, Ross McCrorie, Johnston, Reading; Campbell, Gilmour, Ferguson; McLennan, Middleton, Holsgrove

A disp: Wright, Doohan, Harvie, Smith, Maguire, Scott, McAllister. CT Gemmill





SAN MARINO (4-1-4-1): De Angelis; Conti, Moretti, Cevoli, Tosi; Michelotti; Pancotti, Ceccaroli, Cecchetti, Raschi; Babboni

A disp: Paolini, Colonna, Dolcini, Quaranta, Franciosi, Liverani, Zucchi, S. Nanni. CT Costantini