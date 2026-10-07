U21, Semprini: "Nessun rammarico", Sensoli: "Lasciato un bel messaggio ai nuovi ragazzi"

Si chiude con una sconfitta per 2-0 all'Aek Arena di Larnaca contro Cipro l'ultima partita del girone di qualificazione agli Europei Under 21 per la Nazionale di San Marino. Un incontro deciso da un gol per tempo, nel quale i biancazzurrini hanno cercato fino all'ultimo di trovare la via della rete e di conquistare un risultato positivo per coronare il biennio. Al termine della sfida, i calciatori sammarinesi Nicolò Semprini e Nicko Sensoli hanno analizzato il match e tracciato il bilancio finale della squadra.

"È mancata un po' di fortuna - dice Semprini - un po' di lucidità, perché quando gli altri gestiscono il pallone, a questi ritmi non è facile star dietro e non è facile ripartire. Noi siamo ripartiti bene stasera in contropiede, secondo me. È un peccato perché le occasioni, come ha detto il mister, per primi ce le abbiamo avute noi e quindi se fossimo andati in vantaggio sarebbe stata un'altra partita."

Sul cambio di passo tra il primo e il secondo tempo: "In realtà ci siamo un po' chiariti nello spogliatoio a livello di uscite perché vedevamo che stavamo correndo un po' tutti troppo e abbiamo trovato più equilibrio e forse anche un po' la mentalità di voler proprio segnare questo gol a tutti i costi. Purtroppo non è arrivato, ma non possiamo rimpiangere assolutamente nulla."

Così invece Nicko Sensoli sulla clamorosa occasione da gol sventata dal portiere avversario: "E purtroppo anche oggi è andata così, con la Spagna avevo avuto due occasioni, sicuramente erano più complicati, ci abbiamo provato lo stesso. Oggi ho avuto l'occasione subito. Purtroppo non è voluta entrare. Pensavo fosse già dentro, ero già pronto ad andare, ma purtroppo è andata così."

Sul bilancio del percorso e sull'eredità lasciata al nuovo gruppo: "Sicuramente abbiamo fatto il massimo, l'avevamo preparata bene e diciamo l'obiettivo di tutti era quello di poter fare qualcosa di importante oggi e volevamo tornare a casa con dei punti, purtroppo è andata così. Però io penso che abbiamo chiuso bene questo biennio, abbiamo anche lasciato ai nuovi ragazzi che erano già presenti oggi un bel messaggio, secondo me."







