QUALIFICAZIONI EUROPEE U21, stasera la sfida alla Turchia Si gioca alle 18:45, ora italiana. Biancazzurrini "rivoluzionati" rispetto all'ultima uscita: assenti 6 dei titolari in Irlanda.

Mentre il tramonto sulla skyline di Istanbul rende mozzafiato lo sfondo dello stadio Umranyie, l’U21 comincia l’allenamento di rifinitura pre-Turchia. Si lavora tanto col pallone, coi giocatori di movimento equamente divisi in due gruppi: esercizi sulla costruzione dell’ultimo passaggio e poi partitella a mezzo campo, con le coppie Contadini-Guidi e Terenzi-Guerra ad alternarsi sulle fasce come crossatori bipartisan. Perché la Turchia – che al momento è a quota 0 come San Marino – è si avversario da temere e contenere, ma l’obiettivo è anche quello di metterla in difficoltà.

La formazione sarà rivoluzionata rispetto all’ultima uscita, considerando che mancano 6 dei titolari di Cork. Tra loro l’infortunato Santi, sempre centravanti di partenza nelle precedenti gare di queste qualificazioni. Sul sostituto Cecchetti non si sbilancia, sottolineando come i tanti cambiamenti non spostino l’ormai consolidata filosofia della squadra.

Nel video le parole del CT Matteo Cecchetti

