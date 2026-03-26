UNDER 21 U21, Tamagnini: "Cerco sempre di aiutare la mia squadra. Il gol? Speriamo di trovarlo presto"

Tra i più positivi, nonostante la sconfitta, l'attaccante della Nazionale Under 21 Simone Tamagnini: "Cerco sempre di dare una mano alla squadra, la pressione inizia sempre dall'alto e mi sembra giusto aiutarla correndo e dando sempre il massimo. Questa partita l'avevamo preparata molto bene e infatti in campo anche proprio quando abbiamo recuperato palla l'obiettivo era cercare la profondità, cercare gli attaccanti quindi ovviamente anche me e sicuramente ho provato a dare il mio meglio cercando la profondità, cercando lanci che comunque la velocità è anche il mio punto forte. Sicuramente un gol farebbe sempre bene nonostante il risultato, sarebbe un'emozione ovviamente segnare per la propria nazione. Ovviamente non è capitato in questa partita ma daremo sempre il massimo per provare a farne altri in altre gare. La partita contro la Romania sarà molto diversa da quella di questa sera con la Finlandia e secondo me abbiamo delle buone caratteristiche per far male anche a loro"



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