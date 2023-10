QUALIFICAZIONI EUROPEE U21, Turchia-San Marino 5-0 Nel primo tempo doppietta di Destan, nella ripresa tripletta di Yardimci.

La Turchia sfonda dalle fasce nel primo tempo e nella ripresa martella a profusione, sbloccando la sua classifica con un 5-0 contenuto dalle parate di Amici. Vantaggio già al 5°: Karapo triangola con Canak ed entra in area, dove Dolcini lo atterra nel tentativo di recuperarlo. Rigore e Amici respinge il tiro di Destan, salvo poi capitolare sulla ribattuta dello stesso Destan. L’estremo comunque è sul pezzo e poco dopo si ripete, volando sulla conclusione da fuori di Gurluk.

Qui San Marino riesce a frammentare il gioco e di tanto in tanto sale, pur senza far male. Poi di nuovo Turchia, che s’affida ai traversoni: Canak da sinistra, flipper su Contadini e Karapo spara di mancino, mancando il sette di niente. Di nuovo Canak dal lato corto per Destan, che manca lo specchio di testa. Dai e ridai il bis arriva: Elmaz al cross e ancora Destan di testa e stavolta la doppietta è servita.

Alle porte del recupero, anche un po’ di San Marino: D’Addario, all’esordio da titolare, va in pressione su Belgin e quasi lo induce alla frittata, col portiere costretto a salvarsi con un dribbling da brividi. Dopodiché la scena va ad Amici, già prima del riposo: paratona di piede sullo slalom speciale di Gurluk e poi respinta sull’angolo dello stesso n°21, con la difesa che in qualche modo sbroglia il parapiglia seguente.

Ripresa e subito ancora straordinari per il portiere del Fossombrone: su Tagir, che va di volante su torre di Destan; sulla bordata di Gurluk, imbeccato da Beyaz; e di nuovo sul tiro dal limite di Gurluk, qui Karapo ribadisce in rete ma in fuorigioco. Fuorigioco ad annullare anche quando Karatas la mette per l’inserimento di testa di Yardimci, entrato per l’autore della doppietta e che nel finale, sfruttando il calo sammarinese, saprà fare anche meglio. Al 79° Canak lo serve sulla sinistra, da dove s’accentra e, elusa la difesa, fa saltare il tappo. E sempre Yardimci a raddoppiare sugli sviluppi di un tiro di Karatas respinto da Amici, Giambalvo prova ad allontanarla ma finisce col servigliela sul classico vassoio d’argento. Poi sono Konak e Baltaci a mandarlo a dama, per la tripletta, in 7’, che vale il pokerissimo all’ormai non più ultima Turchia.

