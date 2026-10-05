QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 U21, ultime prove a Cipro: ripartenze rapide e pressione alta per cercare il goal Cecchetti non si scopre sulla formazione, ma in rifinitura si vede una San Marino stile primo tempo con il Kosovo

Sulle coste sudorientali di Cipro, nella soleggiata Larnaca, si chiuderà il girone di qualificazione agli Europei per la Nazionale Under 21. Sarà l'Aek Arena, una bomboniera gialloverde da quasi 9000 posti, o ospitare l'incontro tra titani e ciprioti, su un manto erboso in condizioni quasi perfette e in un'atmosfera che si preannuncia calda quasi quanto la temperatura trovata dai biancazzurrini all'arrivo nell'antica Cizio.

Venendo al campo, Cipro e San Marino giocheranno solo per il risultato, essendo già da tempo fuori dal discorso qualificazione: ai padroni di casa basterà un pareggio per non farsi agganciare, ai biancazzurrini servirà una vittoria - che manca da due anni - per raggiungerli. Nella rifinitura, Cecchetti ha insistito sul tenere una prima linea alta in pressione, per il recupero palla, ma anche sull'alzarla velocemente in fase ripartenza.

Di indicazioni su chi giocherà non ne ha date, ma, essendo questa l'ultima partita del biennio, è lecito aspettarsi di vedere in campo almeno per uno spezzone gli otto giocatori che chiuderanno qui il proprio ciclo con l'Under 21: Zavoli, Chiaruzzi, Mattia Ciacci, Amici, Sensoli, Valli Casadei, Guerra e Terenzi.

"Mi aspetto dalla squadra innanzitutto una reazione dopo la sconfitta contro la Spagna, una sconfitta che comunque sia non ha determinato il nostro valore. Abbiamo incontrato un avversario fortissimo, la squadra comunque in campo è stata presente, è stata presente fino al 90°, ci ha provato fino al 90°, ha creato occasioni, ha saputo difendersi con ordine, poi il valore dell'avversario ha fatto un punteggio che però non è significativo nel nostro giudizio", afferma il ct Matteo Cecchetti.

"Cipro - continua - è una squadra che all'andata si è dimostrato di essere più avanti rispetto a noi, vogliamo misurarci per avere ridotto il gap, ma più che altro siamo a Cipro per cercare il risultato". E conclude: "Già da marzo i segnali erano veramente incoraggianti rispetto a un anno fa, veramente i passi sono stati fatti da gigante, quindi siamo fiduciosi, i ragazzi hanno voglia in questi giorni, hanno addirittura scelto di non fare un giorno di riposo per vedersi, per andare al campo e provare tatticamente le cose che dovremmo fare in campo, quindi c'è una bella energia in questo gruppo".





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