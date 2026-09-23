QUALIFICAZIONI EUROPEO UNDER 21 U21, Valli Casadei: "Dovremo limitarli sulle catene laterali. Siamo un gruppo coeso" Il centrocampista ha anche 20 presenze con la maggiore: "Porto esperienza sul fatto che si possano anche fare risultati importanti, con prestazioni importanti".

Tra i convocati dell'U21 di San Marino per la partita di qualificazioni europee col Kosovo c'è anche il centrocampista Matteo Valli Casadei, che pur essendo un classe 2005 vanta già 20 presenze anche in nazionale maggiore: "il Kosovo è una squadra che all'andata ha sviluppato molto sulle catene laterali. Dovremmo cercare di limitare un po' questo. È una squadra che comunque è forte, ha dimostrato di avere qualità. Noi dobbiamo cercare di essere compatti e di limitarli, ma nel momento in cui recuperiamo palla comunque possiamo gestirla e fare anche male. La maggiore qualità di questo gruppo è sicuramente la coesione. Infatti ho trovato un gruppo veramente affiatato e coeso che sicuramente vuole cercare di far bene. Dalla nazionale maggiore porto, magari, un po' di esperienza nel fatto che comunque si possono anche fare dei risultati importanti, delle prestazioni importanti e tanta voglia di fare e di cercare di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Valli Casadei che questa stagione è tornato nel campionato sammarinese, nelle fila del Cailungo: "Per adesso è un'esperienza molto positiva, mi sto trovando molto bene con la squadra e anche è un campionato che comunque è di un certo livello e che è molto stimolante".



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