UEFA: "Concludere campionati e Coppe Nazionali"

Incontro in videoconferenza per le 55 federazioni affiliate alla UEFA. L'appuntamento in programma per oggi ha visto impegnato anche il segretario generale della FSGC, Luigi Zafferani. In merito ai campionati e coppe nazionali la UEFA ha espresso la forte raccomandazione di portarli a conclusione salvo casi eccezionali. In questo senso la UEFA sta sviluppando alcune linee guida relative alla partecipazione alle competizioni per club, per quelle Federazioni che non riusciranno a concludere Campionato e Coppa. Questo sarà uno temi all'attenzione del Comitato Esecutivo UEFA di giovedì.

La UEFA ha presentato un aggiornamento delle opzioni esaminate dai due gruppi di lavoro creati a metà marzo. Sono state presentate varie possibilità di calendario relative alle partite della Nazionali e dei club. Tra gli argomenti anche il sistema di finanziamenti delle Federazioni attraverso il programma HatTrick.