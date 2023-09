UEFA UEFA CORE 56: due coach arbitrali per visionare Andruccioli e Zaghini

UEFA CORE 56: due coach arbitrali per visionare Andruccioli e Zaghini.

Nuovo capitolo del percorso di formazione arbitrale per Mattia Andruccioli ed Andrea Zaghini, partecipanti al UEFA CORE 56. I coach Mattia Gestranius e Maciej Wierzoboskwi, infatti, erano presenti nella tribuna dello stadio “Federico Crescentini” di Fiorentino – sabato scorso – per monitorare i progressi del direttore di gara e dell’assistente arbitrale dell’ASA. Medesimi compiti sono toccati a Stefano Podeschi che è volato a Malta per assistere alla direzione di gara di Hamrun Spartans-Balzan, affidata a Daniel Portelli. Con l’ex internazionale sammarinese, anche Mauro Tonolini che ha invece preso visione delle prestazioni degli assistenti di gara nel medesimo incontro di Premier League maltese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: