UEFA: è nata la Nations League under 19.

Sorteggiato a Nyon il minigirone di qualificazione agli Europei under 19 per il biennio 2020/2021. San Marino è stato inserito nel gruppo 11 con Serbia, Armenia e Olanda, che ospiterà il girone dal 7 al 13 ottobre 2020. Le prime due classificate di ogni girone e la terza classificata con il miglior rendimento contro le prime due del proprio raggruppamento raggiungono il Portogallo testa di serie al turno élite. La fase finale si giocherà in Romania

Grande novità è la Nations League under 19 che è nata ufficialmente oggi e si giocherà a partire dal settembre 2020, dal 2 all'8. La formula è quella delle leghe con sistema di promozione e retrocessione come avviene con le nazionali maggiori. San Marino è stato inserito nel gruppo 2 della Lega C insieme a Gibilterra, Irlanda del Nord e Bielorussia che ospiterà il minigirone. La Nations League si concluderà con la fase finale nel 2022 in Slovacchia. In caso di successo, il sistema potrebbe essere esteso anche all'under 17 dal 2023.

Sorteggiati anche i gironi degli Europei under 17, San Marino è stato inserito nel girone 8 che si giocherà dall'11 al 17 novembre 2020 in Grecia, contro i padroni di casa, l'Inghilterra e l'Azerbaijan.

